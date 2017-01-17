Воры и мошенники активизировались в Невинномысске

Не уменьшается число граждан, желающих повысить свое благосостояние преступным путем. Два таких случая произошли на днях в Невинномысске. Так, один злоумышленник украл у дамы сумочку, в которой лежали два мобильных телефона и деньги. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города химиков. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

А вот другой любитель красивой жизни из Невинки пошел другим путем. Тридцатилетний мужчина купил ноутбук в кредит, указав ложные сведения о месте работе и размере зарплаты. Теперь мошенник будет отвечать за содеянное по закону.

http://www.stapravda.ru/20170117/vory_i_moshenniki_aktivizirovalis_v_nevinnomysske_99624.html