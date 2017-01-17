Школьницу из Ессентуков оштрафовали за высказывание в поддержку экстремизма

Приговором Ессентукского городского суда несовершеннолетняя признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба Ессентукского городского суда, школьница, принявшая ранее религию ислам, неверно поняла вероучение. Посмотрев видеозаписи «Нашид …….», призывающие к враждебным действиям к лицам, исповедующим религии христианство и иудаизм, она в социальной сети «В Контакте» со страницы под псевдонимом «М……», прокомментировала видеозапись. В своих высказываниях школьница одобряла имеющиеся в видеозаписи призывы, а также лично призывала к враждебным действиям одной группы лиц, объединенных по признакам религии (мусульмане), по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам религии (христиане, иудеи).

В судебном заседании подсудимая вину признала и в содеянном раскаялась. По результатам рассмотрения уголовного дела судья вынес частные постановления в адрес начальника Управления образования города Ессентуки; директора школы, в которой обучалась осужденная, руководителя религиозной организации.

http://www.stapravda.ru/20170117/shkolnitsu_iz_essentukov_oshtrafovali_za_vyskazyvanie_v_podderzh_99607.html