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16 января 2017 г.

В Нефтекумске украли скот на 650 тысяч рублей

В  полицию Нефтекумского района с заявлением о краже 180 голов мелкого рогатого скота обратился местный житель. Скотину увели с территории принадлежащей ему животноводческой фермы. Сумма ущерба – 650 тысяч рублей. Полицейские установили воров – ими оказались двое жителей соседнего региона. Злоумышленники были задержаны с поличным во время перевозки скота, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/v_neftekumske_ukrali_skot_na_650_tysyach_rubley_99595.html
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