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13 января 2017 г.

В Георгиевском районе водитель «ГАЗели» сбил двух пьяных пешеходов

В Георгиевском районе водитель «ГАЗели» сбил двух пьяных пешеходов

12 января в 18 часов 30 минут водитель пассажирской «ГАЗели», двигаясь по одному из переулков станицы Александрийской, сбил двух пешеходов, которые внезапно начали переходить проезжую часть в неустановленном месте, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадавшие – 50-летний и 39-летний мужчины были доставлены в больницу, у обоих врачи констатировали травмы головы, множественные ссадины тела и конечностей. Плюс к этому оба были пьяны.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/v_georgievskom_rayone_voditel_gazeli_sbil_dvukh_pyanykh_peshekho_99551.html
Фотография к статье В Георгиевском районе водитель «ГАЗели» сбил двух пьяных пешеходов
В Георгиевском районе водитель «ГАЗели» сбил двух пьяных пешеходов
В Георгиевском районе водитель «ГАЗели» сбил двух пьяных пешеходов
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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