Пенсионерка на Ставрополье «заминировала» дом и автомобиль

Полицейские Предгорного района раскрыли два заведомо ложных сообщения об актах терроризма. В начале года в дежурную часть ГУ МВД России по краю, сообщили в пресс-службе ведомства, обратилась 66-летняя жительница станицы Ессентукской с заявлением о том, что она намеревается взорвать свое домовладение.

На месте в ходе проверки полицейские установили, что заявление сделано из хулиганских побуждений и является ложным. Женщина была пьяна. На следующий день она опять обратилась в полицию и сообщила, что в автомашине ее знакомого (которую, по ее мнению, незаконно изъяли сотрудники Госавтоинспекции) находится взрывное устройство, и она собирается привести его в действие. И это сообщение оказалось ложным. Возбуждено два уголовных дела, по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма. «Взрывнице» грозит наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Женщина задержана под подписку о невыезде.

http://www.stapravda.ru/20170113/pensionerka_na_stavropole_zaminirovala_dom_i_avtomobil_99557.html