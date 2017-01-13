Опыт Ставрополья на Гайдаровском Форуме в Москве представил Андрей Мурга

Мы уже сообщали, что заместитель председателя правительства – министр экономического развития Ставропольского края Андрей Мурга возглавил делегацию региона на Гайдаровском форуме – 2017 «Россия и мир: взгляд в будущее», который проходит в Москве. Главная тема – новая модель устойчивого экономического роста России. Андрей Мурга на заседании круглого стола «Реализация стратегических приоритетов и/или KPI?» выступил с докладом о современных инструментах построения проектного управления и практике региона в формировании команды, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития СК. Зампред отметил, что сегодня к качеству работы людей предъявляются серьезные требования. На повестке дня – повышение эффективности работы, развитие управленческой грамотности и профессиональной адаптации к вызовам времени и новым экономическим реалиям. Основными драйверами повышения эффективности управления, по словам Мурги, является внимание главы региона к работе с кадрами, знание современных технологий управления и умения их применять, системность в работе команды и наличие ресурсов – человеческих и финансовых. «Губернатор края Владимир Владимиров уделяет особое внимание формированию кадрового потенциала, – рассказал он. – На Ставрополье успешно работает проект «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края», инициированная главой региона. Это серьезный, многоэтапный отбор высококвалифицированных кадров. Лидеры проекта проходят тренинги по развитию управленческих навыков. Лауреатам отдается приоритет в трудоустройстве в органах власти или оказывается содействие в проектной деятельности, направленной на развитие Ставропольского края». Андрей Мурга также рассказал о новом подходе к оценке результатов работы госорганов на Ставрополье. Перевод на ежеквартальный мониторинг результатов работы правительства и всех звеньев государственного и муниципального управления позволил практически устранить абсолютные показатели, то есть малозначимые для результата цифры, и перейти к относительным показателям – темпам роста, сравнительному анализу с общероссийским трендом, динамике и повышению качества. Новая система позволяет отслеживать результаты внедрения проектных решений не по факту завершения, а в процессе реализации программ.

http://www.stapravda.ru/20170113/opyt_stavropolya_na_gaydarovskom_forume_v_moskve_predstavil_andr_99554.html