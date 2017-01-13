Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приоритетов» проходит в Москве

12 января в Москве начал работу VIII Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приоритетов», который открыл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он проводится с 2010 года и объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Среди участников и заместитель председателя ПСК – министр экономического развития Андрей Мурга. Главная тема встречи – обсуждение приоритетов страны во внутренней и внешней экономической политике. В первый день Гайдаровского форума состоялась базовая дискуссия, посвященная инновационному развитию регионов.

http://www.stapravda.ru/20170113/gaydarovskiy_forum_rossiya_i_mir_vybor_prioritetov_prokhodit_v_m_99531.html