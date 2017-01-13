Один человек госпитализирован после ДТП с тремя автомобилями в Шпаковском районе

12 января в 10 часов 30 минут на 308-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомашины «ВАЗ-21124», двигаясь в направлении Ставрополя, не справился с управлением и «догнал» впереди едущий автомобиль «Грейт Уол», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. От удара внедорожник по инерции выехал на встречную полосу, где столкнгулся с автомобилем «Киа Рио». В реанимационное отделение больницы краевого центра отправили 38-летнего водителя автомашины «Киа», жителя Михайловска, у него переломы позвоночника, бедра, травма головы. Никто из других участников ДТП не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/odin_chelovek_gospitalizirovan_posle_dtp_s_tremya_avtomobilyami__99550.html