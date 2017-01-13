Нотариальная школа журналистики

Коллеги из нотариата / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

В году наступившем исполняется пять лет необычному объединению в стане нотариусов Ставрополья – школе журналистики.

С представителями этой уникальной и, насколько знаю, единственной в масштабах нотариального сообщества России школы я познакомилась несколько лет назад, когда меня пригласили на одно из регулярно проходящих в краевой нотариальной палате занятий по журналистике. Пошла с неким недоверием. Тогда, в самом начале «школьного пути», многим казалось, что такое общественное начинание недолговечно, надоест юристам учиться «на журналистов». Ан нет!

Организованная по инициативе президента нотариальной палаты Ставрополья Николая Кашурина школа журналистики живет. Все эти годы ее возглавляют помощник президента, член Союза журналистов России Елена Гончарова и вице-президент нотариальной палаты, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, нотариус Ставрополя Наталья Фатина. Причем «возглавляют» в этом случае неправильный глагол. Обе – душа школы, притяжение для всех слушателей. За эти годы сделано многое. Постепенно и детально изучены жанры журналистики. Написаны заметки, новости, репортажи, эссе, фельетоны и байки, взяты интервью. Нотариусам-журналистам сейчас не надо объяснять, например, чем реплика отличается от колонки или что такое журналистское расследование. Они уже были в гостях в редакции «Ставропольских губернских ведомостей», участвовали в мастер-классах именитых журналистов.

…Вспоминаю первую встречу. Тогда три часа общения пролетели как пять минут. Удивило многое: и количество слушателей, и неподдельный их интерес, горение, энтузиазм, желание саморазвития. Но главное, думаю, все-таки атмосфера дружественности, царящая на занятиях. Ведь давно доказано: дело будет развиваться, если любить свою профессию. При этом, заметьте, не важно, что профессий становится уже две: первая любимая – нотариат, и наша общая – верность печатному слову. Тогда участники школы разбирали написанные членами школы журналистики репортажи. Изначально я хотела отнестись к ним самим и к их работам со снисходительностью, что ли, профессионала и сказала, что не буду резать правду-матку о написанном, сделаю только общие замечания. На меня посмотрели удивленно и попросили говорить правду. Они ведь пришли учиться настоящей журналистике. Тогда, слушая высказывания учеников школы, я поняла, что передо мной те, кому небезразлично не только то, что происходит вокруг них, но и то, каким образом поведать об этом читателям.

Кстати, читатели у журналистов-нотариусов есть. В нотариальной палате выходят свои периодические издания – газеты «Нотариальные вести» и «Юрист Ставрополья». Найти их можно в нотариальных конторах по всему краю, распространяются они и в органах власти, министерствах и ведомствах нашего региона, находят читателя за его пределами, вызывая отклики коллег-нотариусов из разных уголков России. С появлением школы журналистики и постепенным ее становлением на страницах этих газет несть числа публикациям ее участников.

Листаю номера, читаю заголовки: «На велосипеде – в прошлое?!», автор – стажер нотариуса Изобильненского района Наталья Подъячева (это о том, как нотариусы провели велопробег, а заодно приоткрыли неизвестные страницы трагической гибели Михаила Лермонтова). Или еще один: «Поехали учиться на Байкал?», автор – уже известная нам Наталья Фатина (ну кто бы стал читать материал про курсы по повышению квалификации нотариусов, если бы он не был написан так динамично и ярко…). «Таких, как они, больше не будет» назвала свой очерк нотариус Предгорного района Диана Цупило. Речь о ветеранах Великой Отечественной войны, которых мы каждый день теряем, но память об их мужестве и подвигах не должны потерять. А нотариус Туркменского района Людмила Кравцова проводит выставки работ своих земляков – умельцев и художников – у себя в фойе нотариальной конторы и сама же об этом рассказывает. И так – статья за статьей, газета за газетой.

В 2015 году на страницах «Ставропольской правды» состоялись дебюты Любови Мищенко, Натальи Фатиной и Наталии Мухортовой. Серьезнейший по сбору и обработке архивного материала очерк о нотариате Ставрополья в годы Великой Отечественной войны «Незаметные герои военных лет» написала Людмила Ищенко.

…Год спустя у меня состоялось еще несколько встреч на территории школы журналистики. Одна из них – на стыке права и слова: мы обсуждали нормы российского законодательства о средствах массовой информации. И, конечно, читали и анализировали очередные выполненные домашние задания. Пока шла бурная дискуссия по поводу очередного текста, я поняла, что изменилось многое: к коллегам из нотариальной палаты пришла уверенность, которую дали приобретенные здесь знания и наработанный журналистский опыт. Люди, сидящие вокруг меня, говорили на моем языке, а их материалы отличались авторскими изюминками и разнообразием форм подачи.

И найдется ли повод радостнее и лучше, для того чтобы рассказать об этом, чем в День печати? Думаю, вряд ли.

http://www.stapravda.ru/20170113/notarialnaya_shkola_zhurnalistiki_99535.html