Нарушающих закон коллекторов будет штрафовать служба судебных приставов

ЗАКОНный интерес

Под занавес 2016 года власти закрыли белые пятна в вопросе регулирования коллекторской деятельности – определены ведомства, которые отныне будут контролировать ситуацию в сфере взыскания долгов физлиц.

В соответствии с законом, существенно ограничившим свободу «вышибал», новые полномочия получили Минюст и Федеральная служба судебных приставов. Министерство стало регулятором рынка, а приставы ответственны за ведение соответствующего реестра организаций, допущенных к работе с должниками.

Итак, куда теперь можно обратиться, если сотрудники коллекторского агентства откровенно перегибают палку, пытаясь возвратить просроченную задолженность? Этот вопрос мы задали нашему постоянному эксперту Роману Савичеву, руководителю «Юридического агентства «СРВ» (по итогам 2016 года компания по ряду номинаций возглавила рейтинг «Право.ru-300»).

– При том, что закон совершенно новый для нашей страны, серьезных изменений, конечно, не стоит ожидать сразу же, – подчеркивает Р. Савичев. – Вполне предсказуемо, что в начале 2017 года возникнет некая пауза, когда коллекторам уже нельзя будет работать по-старому, а к новым координатам еще нужно привыкнуть.

Тем не менее первое, чем им придется озаботиться, – это регистрация. Отныне сбором долгов смогут заниматься лишь внесенные в специальный реестр организации – таковые смогут попасть туда, имея не менее 10 миллионов рублей собственного капитала. Среди других требований – страхование ответственности за причинение убытков на сумму не менее 10 миллионов рублей в год, свой сайт в Интернете, также коллекторские агентства должны оформиться как операторы персональных данных.

Вести реестр будет Федеральная служба судебных приставов – решение о включении в него ведомство должно принимать в течение 20 дней с момента подачи коллекторами необходимого пакета документов. Уверен, что не много времени потребуется для того, чтобы актуальный список официально допущенных на рынок агентств появился в открытом доступе на сайте ФCCП.

В службе судебных приставов создается отдельное управление для контроля за коллекторами, а в региональных управлениях ФССП – отделы. Туда как раз можно обращаться с жалобами, если вдруг взыскатели «перестарались», выполняя свою работу. Причем подчеркну, что в ФССП можно заявлять о нарушениях, допущенных как официально зарегистрированными коллекторами, так и «пиратами». Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 миллионов рублей. Жаловаться также нужно, если по поводу возврата долга вас бесцеремонно донимает и некое частное лицо. Судебные приставы в таких случаях будут возбуждать дело об административном правонарушении. К примеру, гражданин, требующий вернуть просроченную задолженность и выходящий при этом за установленные законом рамки, может быть оштрафован на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Обращаю особое внимание, что говорим мы сейчас лишь о назойливости. Насильственные меры, к которым могут прибегать коллекторы (и, к сожалению, некоторые таковыми не гнушаются), – это совершенно другой разговор. Такие нарушения подпадают под Уголовный кодекс, и судебные приставы здесь не в силах помочь. Это уже поле для работы правоохранителей.

Что касается Минюста, то им будет осуществляться нормативно-правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. По поводу последних речь идет о денежных обязательствах, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности.

Наверное, нелишне будет вкратце напомнить, в каких рамках отныне разрешил работать коллекторам 230-ФЗ о защите прав физлиц при взыскании долгов. Итак, прежде всего четко определено, как должно строиться общение взыскателей с должниками. Последних можно беспокоить телефонными звонками не больше раза в сутки. Причем категорически запрещено звонить ночью – с 22 до 8 часов, а также скрывать телефонный номер и адрес электронной почты. Лично встречаться с должником коллектору позволено не чаще раза в неделю и также обязательно в дневное время. Причем все общение должно фиксироваться: согласно закону документы и аудиозаписи, подтверждающие общение коллекторов с должниками, должны храниться три года.

Контакты должны быть предельно корректными, гласит закон. Исключаются причинение вреда должнику, применение физической силы или какие-либо угрозы, вне закона психологическое давление, использование выражений и действий, унижающих честь и достоинство должника. При этом у должников появилось право вообще отказаться от общения с коллекторами или вести переговоры через своего представителя. А с несовершеннолетними и недееспособными людьми взыскателям и вовсе запрещено иметь дело.

Некоторые ограничения коснутся и банков. В частности, они не смогут передавать коллектору личные данные без заключения с заемщиком отдельного договора. Разглашение информации кому-либо еще подпадет под запрет.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/narushayuschikh_zakon_kollektorov_budet_shtrafovat_sluzhba_sudeb_99527.html