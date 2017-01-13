Как выбрать обогреватель для дома

Если не хватает тепла... / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

В холодное время года, как показывает практика, заметно увеличиваются продажи обогревателей и тепловентиляторов. Прежде чем купить ту или иную модель, необходимо все выяснить о ее предназначении, чтобы избежать лишних трат.

Сегодня в магазинах можно встретить три типа обогревателей, имеющих различные принципы работы. Конвекционные приборы нагревают воздух, а затем перемешивают его с холодным. Излучение длинными волнами позволяет греть не воздух в квартире, а стены, пол и вещи. Так работают инфракрасные обогреватели. Тепловентиляторы подогревают воздух и направляют его в нужное место. Создается приятный теплый ветерок. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Масляные обогреватели медленно нагреваются, долго держат тепло. Этот прибор похож на обычную чугунную батарею, но в отличие от нее имеет внутри не воду, а минеральное масло. Оно греется с помощью тэна, питающегося электрическим током. Электрические конвекторы быстро включаются, медленно греют. Тепловентиляторы недорогие, но шумные. Эти приборы выпускают различных размеров. Чем больше лопасти вентилятора, установленного внутри корпуса, тем больше габариты устройства. Тепловентиляция – самый быстрый способ поднять температуру воздуха в комнате. Включили прибор – и уже через полчаса в помещении заметно теплеет. Причем достаточно от 1 до 1,5 киловатта мощности такого устройства уже не на 10, а на 25 квадратных метров площади. Тем, кто определяется, какой обогреватель лучше выбрать в плане самого экономичного решения, можно посоветовать именно этот тип устройств, говорят эксперты электронного журнала «Дом советов». Инфракрасные обогреватели – тихие, эффективные, но дорогие. В этих устройствах внутри имеется лампа – галогенная, карбоновая или кварцевая, излучающая длинные инфракрасные волны.

Между тем эксперты предупреждают: что бы ни рассказывали продавцы, расхваливая прекрасные образцы бытовой техники, которые якобы не сушат воздух, такого быть не может, как и моделей, не сжигающих кислород. Все это рекламные домыслы. Повышать сухость воздуха в комнате будет любой обогреватель (даже инфракрасный), а вот сжигать кислород не будет ни один. Ведь это электроприборы, и открытого огня в них быть не может. К примеру, в пыльных комнатах лучше применять инфракрасное устройство, а там, где влажно, – обогреватель в корпусе с защитой от воды. Подключать обогреватель лучше в отдельную розетку. Какого бы типа он ни был, обязательно должен находиться дальше чем полметра от любого из предметов в комнате. Никогда не ставьте устройство под окном, ведь его корпус зачастую сильно нагревается, в результате могут загореться занавеси. Не рекомендуется и сушить влажные вещи на радиаторе – они закроют щели для вентиляции.

http://www.stapravda.ru/20170113/kak_vybrat_obogrevatel_dlya_doma_99493.html