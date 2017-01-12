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12 января 2017 г.

Ушел из жизни Всеволод Мураховский

Всеволод Серафимович Мураховский
+2 фото Фото: из архива газеты «СП»

12 января 2017 года на 91-м году жизни скончался известный государственный деятель, участник Великой Отечественной войны Всеволод Серафимович Мураховский.

Уроженец Ворошиловградской (ныне Луганской) области, Всеволод Серафимович десятилетия своей жизни связал со Ставропольем. После окончания военной службы на Дальнем Востоке он получил высшее образование в Ставропольском педагогическом институте, работал завучем Невинномысской средней школы, занимал различные должности в Ставропольском горкоме и крайкоме КПСС.

В 1960-х Всеволод Серафимович Мураховский возглавлял Кисловодск, а в начале следующего десятилетия – Ставрополь. В 1978 – 1985 годах являлся руководителем края. Он внес значительный вклад в развитие промышленности, сельскохозяйственного сектора и курортов Ставрополья. С его именем связано строительство крупных промышленных предприятий в Ставрополе, Невинномысске, Буденновске, объектов санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод.

В 1980-х годах Всеволод Серафимович Мураховский работал на ведущих постах в системе государственного управления нашей страны – являлся первым заместителем председателя Совета министров СССР, председателем Государственного агропромышленного комплекса СССР.

За достижения в укреплении социально-экономического потенциала Ставрополья Всеволоду Серафимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда, звание почетного гражданина Ставропольского края, его труд отмечен медалью «Герой труда Ставрополья», другими государственными наградами.

Члены правительства и Думы Ставропольского края,  а также ветераны и представители общественности глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Всеволода Серафимовича Мураховского, выражая искренние соболезнования родным и близким покойного.

Пусть светлая память об этом достойном сыне Отчизны живет в сердцах людей.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170112/ushel_iz_zhizni_vsevolod_murakhovskiy_99515.html
Фотография к статье Ушел из жизни Всеволод Мураховский
Фото: из архива газеты «СП»
Всеволод Серафимович Мураховский
Всеволод Серафимович Мураховский
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