20 октября исполнилось 90 лет известному отечественному государственному деятелю – участнику Великой Отечественной войны Всеволоду Серафимовичу Мураховскому.

Современный Интернет в ответ на эту фамилию сразу же откликается фразой «советский партийный и государственный деятель». А дальше следует длинный перечень постов, которые он занимал, и государственных наград, которыми был отмечен. Если судить по этому списку, пожалуй, даже слишком много для одного человека. И слишком мало, чтобы понять, каким же человеком он был. Но на Ставрополье, с которым связана судьба В. Мураховского, сейчас живут тысячи людей, способных восполнить этот пробел, рассказав, как он здесь жил, учился и работал, воевал и восстанавливал разрушенное хозяйство, что сделал для края и страны. И, конечно же, поздравить юбиляра.

Он родился в семье сельских учителей из Луганской области. Родители переехали на Ставрополье, в станицу Невинномысскую. В 41-м ему, как и большинству сверстников, пришлось рано повзрослеть, когда отцы ушли на фронт. А в августе 42-го 15-летний Сева, простившись с сестрой и мамой, уже отступал вместе с Красной армией, когда немцы подошли к берегам Кубани. Его зачислили во взвод управления артиллерийского полка. Был ранен, а после госпиталя в 1943-м отправился долечиваться домой в освобожденный от немцев Невинномысск. Потом воевал в Маньчжурии, с 1944 по 1950 год служил на Дальнем Востоке. Сняв шинель, стал студентом исторического факультета Ставропольского педагогического института, одним из немногих сталинских стипендиатов в этом вузе. Готовился пойти по родительским стопам, хотел стать учителем, но судьба распорядилась иначе. Фронтовиков с высшим образованием тогда в крае было очень мало. Стоит ли удивляться, что после института его сразу же избрали первым секретарем Ставропольского горкома комсомола.

А дальше – партийная карьера. Крайком КПСС, первый секретарь Кисловодского горкома партии, через пять лет аналогичная должность в столице края Ставрополе. Потом возглавлял обком в Карачаево-Черкесии, которая тогда была автономной областью в составе Ставрополья. Особые организаторские способности В. Мураховского были отмечены в должности первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС, которую он занял сразу же после того, как в Москву уехал другой наш известный всей стране земляк, М.С. Горбачев.

Как-то принято стало сейчас весьма нелестно вспоминать о партийных деятелях той эпохи. А элементарная справедливость все же требует, чтобы современники помнили и о том, что результаты их работы в виде заводов, фабрик, колхозов-миллионеров, школ, больниц, вузов, научных учреждений и целых отраслей работают и поныне. Если же говорить конкретно о Всеволоде Мураховском, то к результатам этим можно причислить производственные корпуса «Невинномысского Азота» и Прикумского завода пластмасс в Буденновске, современную городскую инфраструктуру Ставрополя и кисловодские здравницы. Можно вспомнить еще о расцвете тонкорунного овцеводства на Ставрополье и о прогремевшем на всю страну ипатовском методе комплексной уборки зерновых. А также и о том, что в Карачаево-Черкесии именно при В. Мураховском закладывались современные основы жизни многонациональных регионов страны. Да, партия тогда отвечала за все. Отвечать приходилось в том числе и работой по 20 часов в сутки без выходных, и бессонными ночами, и бесконечными командировками. Всеволода Серафимовича те, кто с ним тогда работал, вспоминают прежде всего как мудрого, выдержанного и в то же время твердого и последовательного руководителя. В ноябре 1985 года его назначили первым заместителем председателя Совета министров СССР, руководителем Госагропрома. Работал в Москве вплоть до выхода пенсию в 1989 году.

За заслуги по социально-экономическому развитию Ставропольского края в 1982 году ему присвоено высокое звание «Герой Социалистического Труда», он награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны

II степени, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Однако в своих мемуарах самой дорогой своей наградой наряду с Золотой Звездой Героя Социалистического Труда он назвал медаль «За боевые заслуги», которой был награжден на Дальнем Востоке. И вот еще такой факт из биографии: через много лет после переезда в столицу он стал почетным гражданином Ставропольского края и почетным гражданином города Черкесска. Это тоже очень красноречивое свидетельство огромных заслуг юбиляра. Как, впрочем, и медаль «Герой труда Ставрополья», которой он награжден 20 октября.

http://www.stapravda.ru/20161021/90letie_otmetil_vsevolod_murakhovskiy__lichnost_iz_istorii_sssr_97381.html