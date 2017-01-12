Уголовное дело за вырубку ясеней «заработал» житель Ставрополья

Сотрудники отдела МВД России по Александровскому району задержали мужчину, который вместе с товарищами вырубил много ясеней, причинив ущерб сельхозпредприятию более чем на 360 тысяч рублей. Полицейские нашли его в Сочи и доставили в Александровский район. Производство по уголовному делу возобновлено, отметили в Главном управлении МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170112/ugolovnoe_delo_za_vyrubku_yaseney_zarabotal_zhitel_stavropolya_99502.html