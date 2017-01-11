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11 января 2017 г.
СтГАУ стал призёром / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

СтГАУ стал призёром за физкультурно-спортивную работу

Ставропольский государственный аграрный университет стал призером Всероссийского смотра-конкурса физкультурно-спортивной работы. Наш аграрный вуз занял призовое место в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов» в формате 2-й группы (численность организации от 5000 до 10000 студентов).

В настоящее время около 3800 студентов вуза имеют массовые разряды. В 28 спортивных секциях занимаются 3567 студентов, более 40 человек – мастера спорта. Среди них призеры и победители европейских и мировых первенств.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170111/stgau_stal_prizerom_za_fizkulturnosportivnuyu_rabotu_99475.html
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