На Ставрополье женщина закопала в подвале тела погибших в пожаре сыновей и скрылась

Вечером 9 января в подвале одного из домовладений поселка Первомайского Левокумского района были обнаружены обгоревшие тела двух детей, предположительно, 2014-го и 2015-го годов рождения. В этом доме жила 34-летняя женщина со своими 3 малолетними сыновьями. Условия для жизни были жуткие: дом отапливался самодельной печью, около которой на матрасе спали дети. В декабре 2016 года произошел выброс пламени в помещение, от которого начался пожарю. Двое детей задохнулись от угарного газа, после чего мать закопала их тела в подвале и пустилась в бега со старшим сыном.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Сбежавшая женщина найдена в Дагестане, ее скоро доставят на Ставрополье.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170111/na_stavropole_zhenschina_zakopala_v_podvale_tela_pogibshikh_v_po_99483.html