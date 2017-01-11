Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
11 января 2017 г.

На Ставрополье женщина закопала в подвале тела погибших в пожаре сыновей и скрылась

Вечером 9 января в подвале одного из домовладений поселка Первомайского Левокумского района были обнаружены обгоревшие тела двух детей, предположительно, 2014-го и 2015-го годов рождения. В этом доме жила 34-летняя женщина со своими 3 малолетними сыновьями. Условия для жизни были жуткие: дом отапливался самодельной печью, около которой на матрасе спали дети. В декабре 2016 года произошел выброс пламени в помещение, от которого начался пожарю. Двое детей задохнулись от угарного газа, после чего мать закопала их тела в подвале и пустилась в бега со старшим сыном.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Сбежавшая женщина найдена в Дагестане, ее скоро доставят на Ставрополье.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/na_stavropole_zhenschina_zakopala_v_podvale_tela_pogibshikh_v_po_99483.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Левокумский район
На Ставрополье женщина закопала в подвале тела погибших в пожаре сыновей и скрылась
В Левокумском районе Ставрополья под колесами авто погиб пешеход
Шесть человек погибли в ДТП в Левокумском районе
16-летний подросток пырнул ножом мужчину из-за запрета играть в прятки возле дома
Сын убил отца и покончил жизнь самоубийством в Левокумском районе Ставрополья
Происшествия
Двое парней в Кисловодске похитили автомобиль с помощью эвакуатора
На Ставрополье пассажир международного рейса смог улететь только после погашения долга
Во время ссоры 27-летний житель Ставрополья ударил оппонента стулом по голове
Работники украли скот и птицу из фермы в Петровском районе
Двое кисловодчан вымогали 200 тысяч рублей у знакомых из Ставрополя

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!