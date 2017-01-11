На Ставрополье таможенники конфисковали у туристки свыше 10 миллионов рублей

Судебные приставы Минераловодского района передали в доход государства более 10 миллионов рублей, которые были конфискованы таможенниками у туристки. Крупную незадекларированную сумму в иностранной валюте обнаружили при проведении контроля. Женщину задержали, а изъятые деньги передали на хранение в банковские ячейки. После решения суда, постановившего конфисковать деньги, сотрудники таможни передали «трофей» судебным приставам. Затем сотрудники банка конвертировали валюту, а работники Службы перечислили в доход государства в общей сложности более 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170111/na_stavropole_tamozhenniki_konfiskovali_u_turistki_svyshe_10_mil_99488.html