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11 января 2017 г.

Двое парней в Кисловодске похитили автомобиль с помощью эвакуатора

В Кисловодске двое молодых людей похитили со двора многоквартирного дома автомобиль, рассказали в ГУ МВД России по краю, и сдали его в пункт авторазбора. Получив деньги, злоумышленники скрылись. Полицейские нашли свидетелей, которые рассказали, что машину увезли на автоэвакуаторе. Один из злоумышленников, 22-летний местный житель, задержан по горячим следам и уже признался в угоне.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/dvoe_parney_v_kislovodske_pokhitili_avtomobil_s_pomoschyu_evakua_99460.html
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