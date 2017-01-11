Чем занималось общество покровительства животным в губернском Ставрополе

«Блажен иже и скоты милует» / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

В завершившемся 2016 году исполнилось 120 лет Ставропольскому губернскому отделу Российского общества покровительства животным.

Как известно, и в наши дни тема защиты братьев наших меньших остается весьма актуальной. Не случайно уже на уровне правительства страны обсуждается вопрос о принятии базового закона об ответственном обращении с животными. Отсутствие такового, по сути, сделало возможным появление в России безобразного явления арт-садизма, когда поклонники «актуального искусства», а на самом деле просто нелюди, издеваются над бесправными животными для привлечения внимания к своей персоне. Всеобщий шок вызвал случай, когда две 17-летние девушки из Хабаровска опубликовали в соцсетях фото издевательства над животными, которых они брали в «добрые руки». И ведь подобных примеров, увы, можно привести немало.

Вот почему однозначное одобрение в обществе получило заявление Президента РФ В. Путина о необходимости законодательно оформить цивилизованный порядок обращения с животными, прозвучавшее на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Глава государства предложил обсудить наконец законопроект, который длительное время находится в парламенте без движения.

В этой связи интересно заглянуть в историю, чтобы увидеть, как наши предки относились к животным. «Цель общества покровительства животным вековечнее временной случайности. Это, по словам Ф. Достоевского, идея светлая и верная, которая рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать». Так писалось в одном из отчетов о деятельности Ставропольского губернского отдела Российского общества покровительства животным, образованного в 1896 году.

Чем занимался отдел и какова была его роль в жизни губернии? Можно выделить три главных направления: сохранение домашним животным здоровья и работоспособности, защита их от мучений и жестокого обращения и, наконец, популяризация идей покровительства животным.

В первые годы существования отдела были созданы два учреждения: лечебница для животных и образцовая кузница. Они сразу стали приносить реальную пользу местному, преимущественно рабочему, люду, занимавшемуся молочным и извозным промыслами. Во всех сохранившихся отчетах о деятельности отдела подчеркивается, что лечебница обслуживала нужды именно малообеспеченного населения. В 1910 году, например, ветлечебницей было принято 1243 животных. 70 процентов их владельцев составляли мещане и крестьяне, из них 67 процентов пользовались совершенно бесплатно как ветеринарно-врачебной помощью, так и медикаментами. Состав «пациентов»: в основном лошади и крупный рогатый скот, а также собаки, кошки, овцы, свиньи, птица.

Лечебницей принимались меры по очищению города от обнаруженных очагов инфекционных заболеваний, грозящих животным и людям. В частности, городской управе сообщалось обо всех случаях сапа, распространенного в то время, на предмет уничтожения заболевших животных.

Представители отдела участвовали в производимых полицией осмотрах лошадей, принадлежащих ломовикам, дрогалям и легковым извозчикам, с целью изъятия слабосильных и больных животных. В отчете за 1912 год приводится такой случай. Стало известно, что лошади Ставропольской казенной почтовой станции из-за бескормицы доведены до полнейшей степени истощения и потери работоспособности. В результате обследования, проведенного по инициативе отдела, станция была закрыта, а ее содержатель Вахтин привлечен к уголовной ответственности.

Можно привести не один пример добрых начинаний по защите животных от жестокого обращения. Так, на одном из заседаний обсуждалось предложение члена правления Г. Прозрителева, имеющее целью облегчить труд лошадей у городских фурщиков-тяжеловесов: из-за гористого местоположения Ставрополя, чтобы удержать на крутых спусках и подъемах фуры от скатывания вниз, лошадям приходилось напрягать все силы, перенося еще и побои. Для уменьшения напряжения животных Г. Прозрителев изобрел простое и доступное приспособление, которое городская управа обязала фурщиков использовать при перевозках.

Активистов волновало и то, что в Ставропольской губернии практикуется варварский способ получения щетины с живых свиней. Перед правлением Российского общества покровительства животным было возбуждено ходатайство о выработке мероприятий для борьбы с этим способом.

Выступая в местной прессе, члены отдела привлекли внимание общественности к бесчеловечному уничтожению бродячих собак в городском приюте – ударами палкой по голове. Управа Ставрополя вынуждена была выделить 500 рублей на постройку специальной камеры, в которой животные усыплялись с помощью окиси углерода.

Отличную репутацию среди населения завоевала образцовая кузница. Образцовой она именовалась потому, что имела утвержденный правительством устав, находилась под наблюдением ветеринарного врача и при ней существовали курсы кузнецов. На курсах молодые люди, посланные сельскими обществами, бесплатно обучались ковке с тем, чтобы открывать кузницы в своих селах.

Стараясь расширить рамки своей деятельности, отдел взялся за улучшение молочности коров. Для этого из Швейцарии были выписаны два чистокровных быка-производителя швицкой породы. В районе «Форштадт» Ставрополя из лучших коров были сформированы два стада, для которых отведен выпас по Татарской дороге. В одном из стад царил бык по кличке Президент, в другом – Вильгельм Телль. За каждую корову, принятую в стадо, владелец выплачивал по 4 рубля за весь пастбищный период. Эти мероприятия, безусловно, способствовали улучшению молочных качеств местных буренок.

Пропагандируя гуманные идеи, представители отдела читали лекции населению. В Ставрополе в пунктах скопления извозопромышленников (близ вокзала, в старом гостином ряду на Николаевском проспекте, ныне К. Маркса, на Нижнем базаре) выставлялись плакаты, знакомящие с главными требованиями устава Российского общества покровительства животным и уголовной ответственностью за нарушение этих требований. Начинались плакаты поучительными словами из Евангелия: «Блажен иже и скоты милует». На обороте выдаваемых лечебницей и кузницей счетов, квитанций, рецептов печатались изречения выдающихся людей о защите животных.

С 26 сентября по 16 октября 1911 года в губернском центре состоялась Ставрополь-Кавказская выставка животноводства. В ней принял участие и Ставропольский губернский отдел Российского общества покровительства животным, подведя своего рода итог пятнадцатилетнего существования. Тут можно было увидеть коллекции моделей по экстерьеру лошадей, нормальных, патологически измененных копыт и подков для них; ветеринарно-хирургический инструмент, диаграммы о движении пациентов в лечебнице. Деятельность ставропольского губернского отдела была признана «полезной и высокогуманной», и ему присуждена большая золотая медаль.

Почетными членами отдела были архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор, губернаторы генерал-лейтенант Н. Никифораки, действительный статский советник Б. Янушевич. В течение десяти лет председательствовал в организации статский советник Н. Никитин. Многие годы был вице-председателем действительный статский советник магистр ветеринарных наук И. Качинский. Лечебницей заведовал опытный специалист – ветеринарный врач Н. Святославский. Уже упоминалось имя присяжного поверенного, известного краеведа Г. Прозрителева. Секретарем долгие годы являлся ветврач В. Филипович. С интересом читаешь составленные им ежегодные обзоры, в которых с удивительной тщательностью и любовью отмечается каждый шаг организации.

Елена ГРОМОВА

http://www.stapravda.ru/20170111/chem_zanimalos_obschestvo_pokrovitelstva_zhivotnym_v_gubernskom__99464.html