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11 января 2017 г.

Борец с коррупцией на Ставрополье подозревается в получении взятки

По материалам УФСБ России по СК возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Александровскому району. Он подозревается в получении взятки. Осенью прошлого года за отказ в возбуждении уголовного дела полицейский получил 30 тысяч рублей от мужчины, в отношении которого проводил доследственную проверку. Мужчина, возможно, подделывал документы.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении сотрудника полиции меры пресечения, отметили в краевом управлении СКР.

 Как сообщили в краевой полиции, сотрудник отстранен от несения службы, идет служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/borets_s_korruptsiey_na_stavropole_podozrevaetsya_v_poluchenii_v_99481.html
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