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11 января 2017 г.

Бесхозный пожарный резервуар обнаружила прокуратура в Невинномысске

Прокуратура Невинномысска, сообщила пресс-служба прокуратуры края, обнаружила в границах городского округа на улице Луначарского пожарный резервуар, у которого нет хозяина. Заместитель прокурора города обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Невинномысска и обязании ее поставить на учет этот резервуар. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/beskhoznyy_pozharnyy_rezervuar_obnaruzhila_prokuratura_v_nevinno_99480.html
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