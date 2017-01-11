Бесхозный пожарный резервуар обнаружила прокуратура в Невинномысске

Прокуратура Невинномысска, сообщила пресс-служба прокуратуры края, обнаружила в границах городского округа на улице Луначарского пожарный резервуар, у которого нет хозяина. Заместитель прокурора города обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Невинномысска и обязании ее поставить на учет этот резервуар. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170111/beskhoznyy_pozharnyy_rezervuar_obnaruzhila_prokuratura_v_nevinno_99480.html