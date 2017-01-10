Во время ссоры 27-летний житель Ставрополья ударил оппонента стулом по голове

В Кировском районе возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении 27-летнего жителя поселка Комсомолец. Парень, поссорившись со знакомым, угрожал ему убийством и ударил несколько раз стулом по голове. Злоумышленник задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170110/vo_vremya_ssory_27letniy_zhitel_stavropolya_udaril_opponenta_stu_99461.html