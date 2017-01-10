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10 января 2017 г.

В Невинномысске с пастырским визитом побывал митрополит Кирилл

В Невинномысске с пастырским визитом побывал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

Невинномысск с архипастырским визитом посетил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Владыка совершил праздничную Божественную литургию в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы, а по ее окончании обратился к прихожанам с проповедью. Затем, в сопровождении главы города Михаила Миненкова и благочинного Невинномысского округа протоиерея Иоанна Моздора митрополит Кирилл посетил классическую православную гимназию в честь святых Кирилла и Мефодия. Здесь, как сообщили в администрации Невинномысска, прошло торжественное открытие новых помещений.

Напомним, в 2015 году православная классическая гимназия, которая созидалась, что говорится, всем миром, приняла своих первых учеников. Это выпускники православного детского сада «Вера, Надежда, Любовь», а также дети, живущие в микрорайоне Красная Деревня.

Для детей и педагогов в учебном заведении отремонтированы и оборудованы современные классы, уютная столовая, библиотека, медкабинет, спортивный зал. А для доступа в здание маломобильных групп населения сделаны специальная входная группа и пандус, расширены дверные проемы и т.д.

В день визита митрополита в гимназии были торжественно открыты новые классы для уроков труда, а также кабинет врача-стоматолога и актовый зал.

По окончании церемонии открытия маленькие гимназисты подарили всем гостям литературно-музыкальную программу, посвященную светлому празднику Рождества Христова.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170110/v_nevinnomysske_s_pastyrskim_vizitom_pobyval_mitropolit_kirill_99438.html
Фотография к статье В Невинномысске с пастырским визитом побывал митрополит Кирилл
В Невинномысске с пастырским визитом побывал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
В Невинномысске с пастырским визитом побывал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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