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10 января 2017 г.

В Ипатово проводится проверка по факту падения в реку мальчика

Как мы уже сообщали, днем 1 января два 8-летних мальчика пошли к реке Калаус. Один из них начал пробовать лед на крепость и провалился в воду. Второй ребенок попытался спасти друга, но не смог и побежал звать на помощь взрослых. До настоящего времени упавший в реку мальчик не найден.

Следственными органами, сообщили в краевом управлении СКР, проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170110/v_ipatovo_provoditsya_proverka_po_faktu_padeniya_v_reku_malchika_99451.html
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