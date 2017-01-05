Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово
На реке Калаус в Ипатово продолжают искать пропавшего ребенка. Поиски длятся уже несколько дней. Прекращают поисково-спасательные работы только ночью.
Обследовано 250 метров полосы реки шириной 10 метров. 13 водолазов проверяют участки около моста и заторов. На площади 350 квадратных метров проведена колка льда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
В поисках участвуют полсотни человек – спасатели МЧС и ПАСС СК, полиция, представители администрации района и Ипатовской хуторской казачьей дружины, волонтеры.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК