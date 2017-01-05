Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово

На реке Калаус в Ипатово продолжают искать пропавшего ребенка. Поиски длятся уже несколько дней. Прекращают поисково-спасательные работы только ночью.

Обследовано 250 метров полосы реки шириной 10 метров. 13 водолазов проверяют участки около моста и заторов. На площади 350 квадратных метров проведена колка льда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В поисках участвуют полсотни человек – спасатели МЧС и ПАСС СК, полиция, представители администрации района и Ипатовской хуторской казачьей дружины, волонтеры.

http://www.stapravda.ru/20170105/vodolazy_prodolzhayut_poiski_propavshego_malchika_v_ipatovo_99353.html