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5 января 2017 г.

Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово

Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово

На реке Калаус в Ипатово продолжают искать пропавшего ребенка. Поиски длятся уже несколько дней. Прекращают поисково-спасательные работы только ночью.

Обследовано 250 метров полосы реки шириной 10 метров. 13 водолазов проверяют участки около моста и заторов. На площади 350 квадратных метров проведена колка льда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В поисках участвуют полсотни человек – спасатели МЧС и ПАСС СК, полиция, представители администрации района и Ипатовской хуторской казачьей дружины, волонтеры.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170105/vodolazy_prodolzhayut_poiski_propavshego_malchika_v_ipatovo_99353.html
Фотография к статье Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово
Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово
Водолазы продолжают поиски пропавшего мальчика в Ипатово
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК
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