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10 января 2017 г.

Судебные приставы взыскали более полумиллиона страховых взносов

В Грачевском районе сельскохозяйственное предприятие не производило своевременных выплат в пользу Пенсионного фонда. В итоге сумма задолженности составила 600 тысяч рублей. Судебные приставы уведомили руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предоставили срок для оплаты задолженности, а также предупредили о возможном аресте имущества и расчетных счетов, а также взыскании исполнительского сбора. Результатом беседы с неплательщиком стало полное погашение долга, сообщили в пресс-службе ведомства.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170110/sudebnye_pristavy_vzyskali_bolee_polumilliona_strakhovykh_vznoso_99468.html
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