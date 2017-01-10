Судебные приставы взыскали более полумиллиона страховых взносов

В Грачевском районе сельскохозяйственное предприятие не производило своевременных выплат в пользу Пенсионного фонда. В итоге сумма задолженности составила 600 тысяч рублей. Судебные приставы уведомили руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предоставили срок для оплаты задолженности, а также предупредили о возможном аресте имущества и расчетных счетов, а также взыскании исполнительского сбора. Результатом беседы с неплательщиком стало полное погашение долга, сообщили в пресс-службе ведомства.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170110/sudebnye_pristavy_vzyskali_bolee_polumilliona_strakhovykh_vznoso_99468.html