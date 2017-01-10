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10 января 2017 г.
Первый детский технопарк / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

Ставрополье победило в конкурсе на создание первого детского технопарка

Ставрополье стало победителем во Всероссийском конкурсе на создание первого детского технопарка. Заявки от регионов, претендующих на субсидии на реализацию проектов дополнительного образования детей, рассматривало Минобрнауки РФ. Первый в крае детский технопарк «Кванториум» будет создан на базе технологического парка «Ставрополь». В планах реализация образовательных программ по пяти направлениям: робототехника и программирование, информационная безопасность, микробиология и биотехнология, геоинформатика и геофизика, а также ресурсосберегающие технологии.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20170110/stavropole_pobedilo_v_konkurse_na_sozdanie_pervogo_detskogo_tekh_99430.html
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