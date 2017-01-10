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10 января 2017 г.

Спасатели помогают животным выбраться из западни

Спасатели помогают животным выбраться из западни

Животные, так же как и люди, попадают в сложные ситуации. На помощь им приходят неравнодушные люди. Минувшие новогодние дни стали настоящим испытанием для четвероногих. Большинство боятся «взрывов» хлопушек, петард и ракет, убегая от громких звуков буквально куда глаза глядят. Кинологи такие праздничные дни называют временем «потеряшек» и советуют хозяевам бдительней следить за любимцами.

В критических ситуациях на помощь животным приходят спасатели. Так, утром 1 января спасатели ПАСС СК из села Дивное выручали из беды перепуганного громкими звуками пса. В Новогоднюю ночь убегая от шума, животное нашло убежище в слуховом окне подвального помещения ниже уровня земли. А когда все стихло, бедняга не смогла самостоятельно выбраться из укрытия. От чего отчаянно выла и скулила. Жительница дома вызвала спасателей. С помощью специальной петли они зацепили пса и вытащили из укрытия, а затем отпустили его на волю.

8 января спасатели ПАСС СК из Ставрополя помогли выбраться из западни дворняге, которая застряла между прутьями железного забора. Чтобы вызволить собаку, пассовцам пришлось применить слесарный инструмент и распилить прутья.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170110/spasateli_pomogayut_zhivotnym_vybratsya_iz_zapadni_99453.html
Фотография к статье Спасатели помогают животным выбраться из западни
Спасатели помогают животным выбраться из западни
Спасатели помогают животным выбраться из западни
Фото пресс-службы ПАСС СК
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