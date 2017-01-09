Встречу с аграриями Туркменского района провел министр сельского хозяйства Ставрополья

Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников побывал с рабочим визитом в Туркменском районе. Он встретился с главами муниципальных образований, руководителями сельхозорганизаций и фермерами территории, сообщили в пресс-службе ведомства.

Были проанализированы итоги работы в прошлом году. Собрано 348 млн тонн зерна, средняя урожайность – 38 центнеров с гектара, что на десять процентов весомее позапрошлого года. Произведено более 44 тысяч тонн мяса, или одна десятая всей краевой мясной корзины, молока — свыше шестнадцати тысяч тонн молока. В минувшем году аграриям района в качестве субсидий из федерального и краевого бюджетов выплачено более 72 миллионов рублей. В числе основных приоритетов работы в этом году названы развитие сельзкооперации, грантовая поддержка фермеров, участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и другие направления.

Глава регионального аграрного ведомства обратил внимание на необходимость более активного участия туркменцев в программах грантовой поддержки. В прошлом году году из двенадцати поданных заявок в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае», конкурсный отбор прошли лишь два К(Ф)Х, а по другой – «Развитие семенных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х» из четырех — «добро» не получила вообще ни одна.

Владимир Ситников напомнил представителям Туркменского района, что с начала нынешнего года в крае заработал новый вид господдержки, направленный на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород. В региональной казне на эти цели предусмотрено 114 млн рублей. Как прозвучало на встрече, по возможности необходимо максимально воспользоваться предоставленным шансом улучшить положение дел в этой сфере.

http://www.stapravda.ru/20170109/vstrechu_s_agrariyami_turkmenskogo_rayona_provel_ministr_selskog_99397.html