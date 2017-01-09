Во сколько обошлось празднование Нового года жителям Ставрополья

Новый год в семью вернулся / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

Вслед за праздничными курантами пролетели новогодние каникулы. О том, чем эти радостные, но и затратные события отличались от прежних, докризисных, мы расспросили ставропольцев. Калькуляция не у всех одинакова: каждый, как выяснилось, искал свои пути экономии семейного бюджета.

Татьяна Л., 64 года, Кировский район, станица Марьинская:

– Праздничный стол подорожал, конечно. Но не так заметно, как год назад. То же самое можно сказать и о подарках для родных и близких. В среднем, по моим подсчетам, по сравнению с 2015 годом эти траты выросли процентов на 10-15.

Дети с внуками из города приехали отпраздновать вместе с нами. Необходимые продукты они купили сами и привезли с собой, а нашим вкладом в праздничный стол стали овощи, фрукты и летние заготовки из того, что выросло на огороде. Вот вам и плюсы: несмотря на кризис, падение доходов, Новый год снова стал семейным, домашним праздником. Все вместе мы не собирались уже очень давно.

Сергей П., 32 года, Ставрополь:

– Новогодний стол не дешев, конечно. Но мы отмечали большой компанией с друзьями на даче. Самые большие затраты были по алкоголю – покупали только качественный в специализированных крупных магазинах, чтобы избежать подделок. Что касается продуктов, то для нашей семьи цена осталась прежней, даже дешевле чуть, чем в прошлом году. Дамы наши рассчитали, сколько и каких продуктов надо на порцию, чтобы лишнего не оставалось, как это дома всегда бывает – продукты пропадают и выбрасываются. Все, что можно было, закупили заранее в оптовом магазине. Лишнее все равно на утро осталось, но не так много, чтобы пропасть. Все с утра и доели.

Было много детей, потому без Деда Мороза и Снегурочки никак было не обойтись. Но эти услуги с прошлого года не подорожали, а в итоге нашей компании обошлись в четыре раза дешевле за счет того, что для оплаты заказа мы сформировали «общий котел». Наша семья в новогодние каникулы традиционно провела несколько дней в горах. Там цены остались практически на прошлогоднем уровне.

Владимир Р., 26 лет, село Новоселицкое:

– Новый год нашей семье обошелся дороже, чем прошлый, но ненамного. Научились экономно вести хозяйство. Практически все, кроме мандаринов и красной икры, было свое. На подарки детям потратили больше. Но это в связи с очень радостными событиями. В семье брата и моей родилось по ребенку. Раньше-то только старшему племяннику подарок покупал, а теперь сразу троим надо! А те же мандарины-апельсины подешевели. Запреты на поставку турецкой продукции сняли, вот цена, видимо, и опустилась. Если что существенно подорожало, так это икра и малосольная семга, без которых Новый год в нашей семье не обходится. Хотя в чем причина, не понятно – это и до кризиса, и сейчас полностью российский продукт.

Алла З., 41 год, Пятигорск:

– Заметно дороже стали курятина, рыба, деликатесы, включая сыры и копченые колбасы. Не могу сказать, чтобы мы сильно сократили праздничное меню. Просто всего покупали чуть меньше, чем привыкли. Сэкономили и на праздничных фейерверках. Обычно муж покупал несколько разных «стрелялок» на 3-4 тысячи рублей. В этом году ограничились одной – в пределах тысячи. Самая существенная экономия у нас произошла за счет путешествий – обычно мы ездили на неделю куда-нибудь к теплому морю. Но с началом кризиса и в связи с небезопасной ситуацией в Арабских странах уже два года туда не ездим. Ходим в гости к родственникам и друзьям, в кино, кафе, гуляем по городу. Просто дома семьей проводим досуг.

Ирина М., 52 года, Невинномысск:

– У горожан свой счет. Огорода у нас нет. Цены к праздникам выросли стремительно. Это коснулось большинства продуктов, традиционно используемых для приготовления новогодних блюд. Очень заметно подорожали свинина, птица, рыба всех видов. И никуда не денешься – тратиться все равно пришлось, не в наших традициях экономить на праздниках. Как говорится: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», а за пустым столом весь год куковать не хочется. Я даже точную разницу в цене назову. Если в прошлом году мы на семью из трех человек потратили около четырех с половиной тысяч рублей, то в этом году у нас ушло около шести тысяч. Пришлось экономить на подарках. Старались делать это не за счет качества. Я за несколько месяцев до Нового года стала следить за акциями и скидками и покупала качественный товар по дисконтной цене. Не стала в этот раз откладывать покупки на последние дни, как это бывало раньше. То же самое касалось конфет и шоколада – ждала акций и покупала по выгодной цене. Каникулы провели дома у телевизора и пару раз побаловали себя поездкой на горячие источники в Кочубеевский район.

http://www.stapravda.ru/20170109/vo_skolko_oboshlos_prazdnovanie_novogo_goda_zhitelyam_stavropoly_99419.html