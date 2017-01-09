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9 января 2017 г.

Новые правила льготного кредитования в АПК заработают на Ставрополье в ближайшее время

Подписание кредита.
Фото: из архива газеты «СП»

В 2017-ом году будут действовать новые правила льготного кредитования в АПК.

Они прописаны в распоряжении Правительства Российской Федерации, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям агропрома по льготной ставке не более пяти процентов. Реализацию нового механизма кредитования аграриев Ставрополья обсудили в краевом минсельхозе с участием представителей ведущих банковских структур.

Новшество предполагает переход на систему, при которой процентная ставка для сельхозпроизводителей изначально составит не более пяти процентов годовых. Сама субсидия в размере ключевой ставки будет перечисляться напрямую уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов. Строка «Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса» будет включена в новую подпрограмму «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» государственной программы развития АПК на 2013 – 2020 годы. В рамках проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление в этом году льготных кредитов предусмотрен 21 млрд рублей. Обсуждаются ключевые моменты взаимодействия между министерством, банками и получателями заемных средств по новой системе.

Главная задача сегодня – выработать механизм, при котором кредитование аграриев на льготных условиях будет проходить в максимально короткие сроки и без лишних бумаг, заверили в региональном агарном ведомстве. В ближайшее время Минсельхоз России планирует подписать с уполномоченными банками соглашения по реализации нового механизма поддержки аграриев.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170109/novye_pravila_lgotnogo_kreditovaniya_v_apk_zarabotayut_na_stavro_99398.html
Фотография к статье Новые правила льготного кредитования в АПК заработают на Ставрополье в ближайшее время
Фото: из архива газеты «СП»
Подписание кредита.
Подписание кредита.
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