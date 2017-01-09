На Ставрополье ожидается снег и понижение температуры

Краевой центр и близлежащие районы Ставрополья с вечера 9 января ожидает понижение температуры и осадки в виде снега. 10 января на эти районы туман. Синоптики считают, что такие подобные погодные условия продержатся в течении трех дней, что приведет к ограничению видимости.

Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает: в таких условиях увеличивается количество опрокидываний, съездов дороги, наездов на стоящие транспортные средства и препятствия, растет число автоаварий из-за несоблюдения безопасного скоростного режима и дистанции. Подвергаются опасности и пешеходы: капюшоны мешают им заметить приближающиеся транспортные средства, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170109/na_stavropole_ozhidaetsya_sneg_i_ponizhenie_temperatury_99424.html