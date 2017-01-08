Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи» проходит в Пятигорске

Шестой Всероссийский фестиваль традиционного творчества «Рождественские встречи» начался в Пятигорске. Он собрал более 500 участников из разных уголков Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов России. Профессиональные и самодеятельные коллективы, отдельные исполнители, учащиеся музыкальных и воскресных школ в течение двух конкурсных дней будут выступать в городском ДК и в Центральной библиотеке, примут участие в мастер-классах, концертах, благотворительной ярмарке «Жар-птица» и теплых неформальных встречах.

По традиции, все средства, собранные в рамках арт-форума, будут направлены на восстановление православных храмов в сельской глубинке Ставрополья. Фестиваль проходит при поддержке Пятигорской и Черкесской епархии и под патронатом главы Пятигорска Льва Травнева.

История пятигорских «Рождественских встреч» началась в 2012-м, когда столица округа впервые принимала гостей и участников открытого фестиваля-конкурса «Звездопад». Постепенно «Звездопад» перерос в «Рождественские встречи», расширил географию участников, снял возрастные ограничения и, главное, поставил перед собой новую задачу – оказывать регулярную посильную помощь в восстановлении православных храмов Ставрополья. В 2014-м году поддержку участников фестиваля получил храм в честь Святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Калиновском Александровского района. Затем участники «Рождественских встреч» помогли храму Святителя Николая Чудотворца в селе Садовом Предгорного района. В прошлом году собранные в рамках арт-форума средства были направлены на завершение восстановления храма Георгия Победоносца в станице Боргустанской. У нынешних «Рождественских встреч» в центре внимания: храм Георгия Победоносца в селе Греческом и ставропольская Иоанно-Мариинская обитель.

В городском ДК участники фестиваля выступят в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Оригинальный жанр», «Хореография» и «Театральное искусство». А в библиотеке имени Горького пройдут творческие состязания в номинациях «Народное прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Вокальное искусство», «Портфолио православных храмов» и «Программы воскресных школ». Помимо конкурсных прослушиваний, в программу фестиваля включены мастер-классы по украшению имбирных пряников, гончарному искусству, современной хореографии, эстрадно-джазовому вокалу, а также театрализованная игровая программа «Рождественские именины», праздничный вечер в «Гостиной князя Воронцова», благотворительная ярмарка «Жар-птица» и музыкальный спектакль «Флайтер» в исполнении артистов пятигорского ТЮЗа.

Завершится фестиваль 10 января: в ГДК будут торжественно подведены итоги и награждены победители, а в Краевом театре оперетты состоится большой благотворительный звездный концерт. В нем примут участие команда КВН «Городъ Пятигорскъ», участник «Евровидения-2010» Томас Невергрин, актер, певец и телеведущий Антон Малявин.

http://www.stapravda.ru/20170108/vserossiyskiy_festival_rozhdestvenskie_vstrechi_prokhodit_v_pyat_99392.html