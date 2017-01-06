Приглашает столица СКФО / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

С 7 по 10 января 2017 года в городе-курорте Пятигорске пройдет Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи в Пятигорске – 2017», посвященный празднованию Великого Мироспасительного праздника Рождества Христова.

Организаторы приглашают творческие коллективы и отдельных исполнителей, без ограничения в возрасте, провести незабываемые рождественские каникулы в самом красивом городе Северного Кавказа – Пятигорске. Для вас открывается уникальная возможность стать участником одного из самых масштабных и престижных фестивалей, проявить свой талант, познакомиться со звездами российской эстрады и даже выступить с ними на одной сцене. Фестиваль проводится при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества, министерства культуры Ставропольского края, Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви.

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7 января

в 17.00 – торжественное открытие фестиваля – большая праздничная программа «Рождественские забавы» у центральной ёлки на площади городской администрации (пл. Ленина, 2).

8 января

с 10-00 до 17-00 в ГДК №1 (пр. 40 лет Октября, 10) конкурсные прослушивания и просмотр по хореографии, театральному искусству и оригинальному жанру.

с 10-00 до 13-00 в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (ул. Козлова, 1) конкурсные прослушивания и просмотр номинаций: народные промыслы, изобразительное искусство, портфолио Православного храма.

с 13-00 до 14-00 в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (ул. Козлова, 1) мастер-класс по украшению имбирных пряников «Пряничный домик»

с 18-00 до 20-00 в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (ул. Козлова, 1) «Рождественская гостиная князя Воронцова» праздничный вечер для руководителей.

с 18-00 до 20-00 в пансионате «Искра» (ул. Карла Маркса, 7) пройдет театрализованная игровая программа «Рождественские именины».

9 января

с 10-00 до 12-00 конкурсные прослушивания в ГДК №1 (пр.40 лет Октября, 10) по инструментальному исполнительству и вокалу.

с 10-00 до 12-00 конкурсные прослушивания и просмотр в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (ул. Козлова, 1) по номинациям: народные промыслы, изобразительное искусство, портфолио Православного храма, конкурс Воскресных школ.

с 13-00 до 14-00 мастер-класс по народному промыслу в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (ул. Козлова, 1).

с 13-00 до 14-00 мастер-класс по современной хореографии в ГДК №1 (пр.40 лет Октября, 10) в 18-00 ТЮЗ представляет музыкальный спектакль «Флайтер», постановщик – актер и режиссер московского государственного театра «Луны», композитор Дмитрий Бикбаев. (Все собранные средства представляют добровольные пожертвования на восстановление православных храмов). Мероприятие состоится в ГДК №1 (пр.40 лет Октября, 10).

10 января

в 12-00 в ГДК №1 (пр.40 лет Октября, 10) - торжественное закрытие фестиваля, награждение победителей.

с 14-00 до 15-00 в ГДК № 1 пройдет мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу,

с 15-00 до 16-00 мастер-класс по инструментальному исполнительству.

Рождественские мероприятия завершит большой благотворительный звездный концерт. Он пройдет в Ставропольском государственном театре оперетты (пр. Кирова,17). Начало в 18.00.

Во время проведения фестиваля будут организованы экскурсии по историческим местам города-курорта Пятигорска, посещение православных Храмов и паломнические поездки.

http://www.stapravda.ru/20170106/rozhdestvenskie_vstrechi_v_pyatigorske__2017_programma_festivaly_99273.html