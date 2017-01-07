В Ставрополе парень украл 45 тысяч рублей с карты знакомой девушки

В Отдел полиции № 3 Управления МВД России по Ставрополю с заявлением о краже денежных средств обратилась жительница краевого центра. Оказалось, что ее знакомый, зная код доступа к банковской карте, перевел на свой счет более 45 тысяч рублей, которые хранились на карте девушки, и скрылся. Сотрудники угрозыска вычислили и задержали подозреваемого. Он дал признательные показания, рассказали в пресс – службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170107/v_stavropole_paren_ukral_45_tysyach_rubley_s_karty_znakomoy_devu_99381.html