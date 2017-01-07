Новогодние каникулы в Ставрополе: программа мероприятий 2017
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
7 января 2017 г.

В Ставрополе парень украл 45 тысяч рублей с карты знакомой девушки

В Отдел полиции № 3 Управления МВД России по Ставрополю с заявлением о краже денежных средств обратилась жительница краевого центра. Оказалось, что ее знакомый, зная код доступа к банковской карте, перевел на свой счет более 45 тысяч рублей, которые хранились на карте девушки, и скрылся. Сотрудники угрозыска вычислили и задержали подозреваемого. Он дал признательные показания, рассказали в пресс – службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/v_stavropole_paren_ukral_45_tysyach_rubley_s_karty_znakomoy_devu_99381.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Ставрополь
В Ставрополе парень украл 45 тысяч рублей с карты знакомой девушки
4 человека пострадали при столкновении «ГАЗели» и «Нивы» в Ставрополе
В Ставрополе женщина попала под колеса тонированной «Лады»
Антоний Скрынников – совершенно разносторонний молодой священник
Древняя и новая всеобщая история Шрекка
Происшествия
Посредник скрылся с доверенными деньгами в Ессентуках
Полицейские задержали 18-летнего жителя Железноводска, переносившего пакет марихуаны
Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей
На Ставрополье прекращены поиски пропавшего мальчика возле реки Калаус
Дачный домик пенсионерки в Невинномысске обчистили на 3 тысячи рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!