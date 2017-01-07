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7 января 2017 г.

В Георгиевском районе полицейские поздравили ребят из детского дома с новогодними праздниками

В Георгиевском районе полицейские поздравили ребят из детского дома с новогодними праздниками

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» георгиевские полицейские вместе с представителями общественного совета поздравили воспитанников детского дома с новогодними праздниками. И напомнили детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и провели с ребятами увлекательную викторину. Гости вручили ребятам памятные подарки.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/v_georgievskom_rayone_politseyskie_pozdravili_rebyat_iz_detskogo_99386.html
Фотография к статье В Георгиевском районе полицейские поздравили ребят из детского дома с новогодними праздниками
В Георгиевском районе полицейские поздравили ребят из детского дома с новогодними праздниками
В Георгиевском районе полицейские поздравили ребят из детского дома с новогодними праздниками
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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