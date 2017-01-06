Закон «о детях» ужесточил ответственность за организацию детского отдыха в России

С 2017-го года досуг юных россиян взят под особый контроль. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья. Поводом для подготовки документа послужила летняя трагедия на Сямозере. Жители нашего региона могут вспомнить другую будоражущую историю, когда группа детей получила серьезные травмы, спускаясь по эскалатору в Ставрополе.

Закон «о детях» детально оговаривает многие моменты: отвественность властей на разных уровнях, профессиональные стандарты, меры безопасности. Кстати, не ошибиться с выбором места отдыха организаторам (турагентства или образовательное учреждение) и родителям поможет и реестр детских оздоровительных лагерей.

До 1 января 2018 года предусмотрен переходный период. В течение этого времени все организации должны наладить работу в соответствии с требованиями закона. Но те лагеря, где ребята будут заниматься экстремальными видами спорта, приключенческим туризмом (которые могут представлять опасность для жизни и здоровья) обязали начать выполнять требования закона уже в новом году – с 1 июня 2017 года или с момента летних каникул.

В перспективе закон может быть расширен нормами об обязательном лицензировании детских лагерей.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170106/zakon_o_detyakhuzhestochil_otvetstvennost_za_organizatsiyu_detsk_99361.html