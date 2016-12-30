В Ставрополе на эскалаторе дети получили травмы. Ведется расследование

29 декабря в Ставрополе в одном из торговых центров школьники, спускаясь по эскалатору, получили травмы.

По информации правоохранителей, в больницу с повреждениями различной степени тяжести попали пять подростков. По неофициальным данным, полученным из социальных сетей, в эскалатор затянуло волосы школьниц. Их доставили в городскую больницу. В настоящее время в больнице находится два ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко навестила пострадавших. Она также направила письма в образовательные организации с требованием провести разъяснительные работы с педагогами, родителями, школьниками о правилах поведения во время экскурсий.

В ближайшее время Светлана Адаменко вместе со специалиставми ГУ МВД РФ по СК проведут совместные рейды и проверят торгово-развлекательные центры на безопасность. Особое внимание будет приковано к эскалаторам.

Отметим, что сейчас следственными органами устанавливаются причины произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье халатность. Начато и служебное педагогическое расследование.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/v_stavropole_na_eskalatore_deti_poluchili_travmy_vedetsya_rassle_99278.html