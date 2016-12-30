2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
30 декабря 2016 г.

В Ставрополе на эскалаторе дети получили травмы. Ведется расследование

29 декабря в Ставрополе в одном из торговых центров школьники, спускаясь по эскалатору, получили травмы. 

По информации правоохранителей, в больницу с повреждениями различной степени тяжести попали пять подростков. По неофициальным данным, полученным из социальных сетей, в эскалатор затянуло волосы школьниц. Их доставили в городскую больницу.  В настоящее время в больнице находится два ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко навестила пострадавших. Она также направила письма в образовательные организации с требованием провести разъяснительные работы с педагогами, родителями, школьниками о правилах поведения во время экскурсий.

В ближайшее время Светлана Адаменко вместе со специалиставми ГУ МВД РФ по СК проведут совместные рейды и проверят  торгово-развлекательные центры на безопасность. Особое внимание будет приковано к эскалаторам. 

Отметим, что сейчас следственными органами устанавливаются причины произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье халатность. Начато и служебное педагогическое расследование.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/v_stavropole_na_eskalatore_deti_poluchili_travmy_vedetsya_rassle_99278.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Происшествия
В Ставрополе на эскалаторе дети получили травмы. Ведется расследование
Автоинспекторы Ставрополья оказали помощь водителю-дальнобойщику
Шесть человек погибли в ДТП в Левокумском районе
В Ставрополе при столкновении маршрутки и «Форда Мондео» пострадал один человек
Два человека погибли в ДТП в Советском районе
Ставрополь
Флешмоб на льду устроили студенты СКФУ в Ставрополе
Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
Коллектив группы компаний «СРВ» поздравляет с Новым 2017 годом
Как объяснить ребенку для чего нужен светофор?

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!