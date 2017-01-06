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6 января 2017 г.
В помощь семьям с больными детьми / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

Благотворительный аукцион «Протяни ладони доброты» прошел в селе Кочубеевском

Традиционный Рождественский благотворительный аукцион «Протяни ладони доброты» прошел в Кочубеевском районном Доме детского творчества.

Он проводится по инициативе благочинного Ольгинского округа протоиерея Евгения Пиперкова ежегодно в конце декабря. В аукционе приняли участие руководители района, учреждений, предприятий, волонтеры, частные предприниматели. Средства, полученные от аукциона (в этом году собрано 124000 рублей), будут адресно переданы для оказания помощи нуждающимся семьям, имеющим больных детей. Обращаясь к присутствующим, отец Евгений сказал: «Благотворительность всегда считалась в народе высшей добродетелью. Преодоление безразличия к беде другого через доброделание являет истинное христианское сердце. Все мы призваны творить добрые и благие дела. Желаю всем благословения Божьего на дальнейшие труды в делах милосердия и братолюбия».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170106/blagotvoritelnyy_auktsion_protyani_ladoni_dobroty_proshel_v_sele_99296.html
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