Школа «Маленьких волшебников» Невинномысска отмечает первый юбилей

Первый юбилей отмечает школа «Маленьких волшебников», вот уже пять лет работающая при Центральной детской библиотеке Невинномысска. Сегодня необычная школа обучает «магии» декоративно-прикладного творчества двадцать ребят дошкольного и младшего школьного возрастов.

Как рассказали в пресс-центре библиотеки, основа для удивительных, необычных поделок самая простая – это цветная бумага, пластилин, шишки, жёлуди, красивые осенние листья и т.д. Талантливые педагоги, библиотекари Алла Назаренко и Юлия Выдыш, учат начинающих «чародеев», как из перечисленных подручных материалов сделать настоящее произведение искусства.

Занятия в школе развивают у детей наблюдательность и фантазию, прививают трудолюбие и аккуратность, терпение и усидчивость. Более того, юные мастера знакомятся с книгами, рассказывающими об удивительных и необычных поделках, учатся различным техникам и т.д.

Последние творения ребят из «Школы маленьких волшебников» – различные новогодние подарки. Это нарядные ёлочки, веселые снеговички и многое другое.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170104/shkola_malenkikh_volshebnikov_nevinnomysska_otmechaet_pervyy_yub_99346.html