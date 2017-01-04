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4 января 2017 г.

Школа «Маленьких волшебников» Невинномысска отмечает первый юбилей

Первый юбилей отмечает школа «Маленьких волшебников», вот уже пять лет работающая при Центральной детской библиотеке Невинномысска. Сегодня необычная школа обучает «магии» декоративно-прикладного творчества двадцать ребят дошкольного и младшего школьного возрастов.

Как рассказали в пресс-центре библиотеки, основа для удивительных, необычных поделок самая простая – это цветная бумага, пластилин, шишки, жёлуди, красивые осенние листья и т.д. Талантливые педагоги, библиотекари Алла Назаренко и Юлия Выдыш, учат начинающих «чародеев», как из перечисленных подручных материалов сделать настоящее произведение искусства.

Занятия в школе развивают у детей наблюдательность и фантазию, прививают трудолюбие и аккуратность, терпение и усидчивость. Более того, юные мастера знакомятся с книгами, рассказывающими об удивительных и необычных поделках, учатся различным техникам и т.д.

Последние творения ребят из «Школы маленьких волшебников» – различные новогодние подарки. Это нарядные ёлочки, веселые снеговички и многое другое.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170104/shkola_malenkikh_volshebnikov_nevinnomysska_otmechaet_pervyy_yub_99346.html
Фотография к статье Школа «Маленьких волшебников» Невинномысска отмечает первый юбилей
5 лет при Центральной детской библиотеке Невинномысска работает школа «Маленьких волшебников»
5 лет при Центральной детской библиотеке Невинномысска работает школа «Маленьких волшебников»
Фото: Пресс-центр Центральной детской библиотеки Невинномысска
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