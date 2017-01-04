Пьяный угонщик врезался в продуктовый магазин в Ессентуках
В Ессентуках полицейские раскрыли угон, совершенный в новогоднюю ночь, первого января в 00-15.
27-летний ранее неоднократно судимый ессентучанин, будучи пьян, угнал припаркованный автомобиль местного жителя. Машина со следами ДТП была найдена на одной из улиц города. Злоумышленник врезался в продуктовый магазин и бросил авто, рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170104/pyanyy_ugonschik_vrezalsya_v_produktovyy_magazin_v_essentukakh_99343.html
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