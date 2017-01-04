Пьяный угонщик врезался в продуктовый магазин в Ессентуках

В Ессентуках полицейские раскрыли угон, совершенный в новогоднюю ночь, первого января в 00-15.

27-летний ранее неоднократно судимый ессентучанин, будучи пьян, угнал припаркованный автомобиль местного жителя. Машина со следами ДТП была найдена на одной из улиц города. Злоумышленник врезался в продуктовый магазин и бросил авто, рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170104/pyanyy_ugonschik_vrezalsya_v_produktovyy_magazin_v_essentukakh_99343.html