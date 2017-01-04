МЧС напоминает о правилах безопасности в праздничные дни

Накануне празднования Рождества Христова, когда храмы посетят тысячи людей, особое внимание уделяется безопасности. 6 и 7 января в церквях будут дежурить специалисты Главного управления МЧС России по СК.

На Ставрополье на учет взято более двухсот культовых объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Обследованы их территории и помещения, прошли тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара и других ЧС, инструктажи с персоналом. Особое внимание уделили наличию и умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, мерам безопасности при использовании открытого огня, состоянию путей эвакуации.

Чтобы праздник не был омрачен, специалисты рекомендуют соблюдать простейшие правила безопасности: в храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов, следить за детьми. Объясните ребенку, что делать в том случае, если он потеряется, правила поведения в толпе. Малыш должен знать свою фамилию и имя, как зовут родителей и домашний адрес. С ребенком постарше обговорите место, где вы сможете встретиться.

Выходить из помещений следует без спешки, не мешать другим и не создавать давку. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов.

Огонь всегда опасен! Дома зажженные свечи необходимо ставить в несгораемые подставки, подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Места массового скопления людей могут стать целью для террористического акта. Поэтому необходимо проявлять бдительность, обращать внимание на появление чужих людей, переносящих груз в мешках или чемоданах, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы. Обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02».

http://www.stapravda.ru/20170104/mchs_napominaet_o_pravilakh_bezopasnosti_v_prazdnichnye_dni_99341.html