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3 января 2017 г.

Ставрополье вышло в лидеры по производству зерна, шерсти, мяса

Богатый урожай зерновых и зернобобовых культур, выращенных на Ставрополье в 2016 году, вывел край в общероссийском рейтинге сельхозпроизводства на третье место.  Аналогичную позицию мы занимаем в части производства шерсти и мяса на убой.

По наличию поголовья птицы регион забрал пятое место, а овощи и сахарная свекла обеспечили Ставрополью 8 и 9 места соотвественно. В минсельхозе отмечают – край демонстрирует хорошие результаты и в производстве овощей закрытого грунта: каждый пятый гектар в общероссийском объеме возводимых теплиц – ставропольский.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170103/stavropole_vyshlo_v_lidery_po_proizvodstvu_zerna_shersti_myasa_99328.html
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