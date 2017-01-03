Ставрополье вышло в лидеры по производству зерна, шерсти, мяса

Богатый урожай зерновых и зернобобовых культур, выращенных на Ставрополье в 2016 году, вывел край в общероссийском рейтинге сельхозпроизводства на третье место. Аналогичную позицию мы занимаем в части производства шерсти и мяса на убой.

По наличию поголовья птицы регион забрал пятое место, а овощи и сахарная свекла обеспечили Ставрополью 8 и 9 места соотвественно. В минсельхозе отмечают – край демонстрирует хорошие результаты и в производстве овощей закрытого грунта: каждый пятый гектар в общероссийском объеме возводимых теплиц – ставропольский.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170103/stavropole_vyshlo_v_lidery_po_proizvodstvu_zerna_shersti_myasa_99328.html