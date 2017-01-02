В январе пенсионеры Ставрополья получат прибавку к пенсии в размере 5 тысяч рублей

Как уже ранее сообщалось, до конца января пенсионеры Ставропольского края, как и других регионов России, получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Ее будут доставлять на дом вместе с положенной пенсией. Все необходимые средства на эти цели – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете Пенсионного фонда РФ.

В региональном отделении ПФР рассказали, что доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании документов из выплатных дел, поэтому нет необходимости дополнительно обращаться или подавать заявление в отделения фонда.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170102/v_yanvare_pensionery_stavropolya_poluchat_pribavku_k_pensii_v_ra_99307.html