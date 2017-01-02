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2 января 2017 г.

У жителя села Донского угнали автомобиль – оставил ключи в замке

Накануне Нового года в Труновском районе злоумышленник угнал автомобиль у жителя села Донского. Мужчина воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания.

Приметы угонщика и автомобиля были сообщены всем нарядам полиции и оперативным службам. Сотрудники ППС нашли угнанный автомобиль и задержали подозреваемого, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/u_zhitelya_sela_donskogo_ugnali_avtomobil__ostavil_klyuchi_v_zam_99310.html
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