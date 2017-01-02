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2 января 2017 г.

16-летнюю школьницу не могут найти на Ставрополье с 28 декабря

Валерия из села Ивановского

16-летнюю жительницу села Ивановского уже больше четырёх дней разыскивают в Кочубеевском районе Ставрополья.

В последний раз её видели на школьном новогоднем празднике 28 декабря. По словам классного руководителя, после завершения мероприятия одноклассники проводили Валерию до остановки, откуда она пошла в сторону дома. В тот день на ней было надето светлое гипюровое платье и плащ бирюзового цвета.

Как сообщила информационному порталу Кочубеевского района сестра пропавшей школьницы, 2 января поиски продолжаются. Всех, кто видел с тех пор девочку, просьба позвонить по номеру: 8-962-426-53-07.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170102/16letnyuyu_shkolnitsu_ne_mogut_nayti_na_stavropole_s_28_dekabrya_99321.html
Фотография к статье 16-летнюю школьницу не могут найти на Ставрополье с 28 декабря
Валерия из села Ивановского
Валерия из села Ивановского
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16-летнюю школьницу не могут найти на Ставрополье с 28 декабря
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