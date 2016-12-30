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30 декабря 2016 г.

Жителя Ставрополя наградили за задержание балконного вора

Врио начальника Управления МВД России по Ставрополю Арсен Карогланов вручил благодарственное письмо и ценный подарок прапорщику милиции в отставке Владимиру Шаталову за помощь в задержании преступника

Врио начальника Управления МВД России по Ставрополю Арсен Карогланов вручил благодарственное письмо и ценный подарок прапорщику милиции в отставке Владимиру Шаталову за помощь в задержании преступника, рассказали в ГУ МВД России по краю.

Как мы уже сообщали, злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через незапертое балконное окно. Он украл имущество на 80 тысяч рублей и попытался скрыться также через балкон. Но тут проснулся хозяин. Увидев на балконе незнакомца, мужчина задержал вора и удерживал его до приезда стражей правопорядка. Сейчас 19-летний ранее неоднократно судимый ставропрольчанин заключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/zhitelya_stavropolya_nagradili_za_zaderzhanie_balkonnogo_vora_99297.html
Фотография к статье Жителя Ставрополя наградили за задержание балконного вора
Врио начальника Управления МВД России по Ставрополю Арсен Карогланов вручил благодарственное письмо и ценный подарок прапорщику милиции в отставке Владимиру Шаталову за помощь в задержании преступника
Врио начальника Управления МВД России по Ставрополю Арсен Карогланов вручил благодарственное письмо и ценный подарок прапорщику милиции в отставке Владимиру Шаталову за помощь в задержании преступника
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю.
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