Фотография к статье Открытка из прошлого
Открытка из прошлого – 1917 год
Мне прислали открытку из прошлого -
Через весь наш мятущийся век.
Новый год, все вокруг запорошено,
Снег и маленький человек.
На огромном-огромном шарике
Наступающий год, ого!
Год 17-й, окровавленный,
Они дожили до него.
И не знает пацанчик в валенках,
Что спустя только месяц-два
По России ударит Февральская,
Октябрем разнесет на дрова.
...Я леплю тот же ком в заснеженной
Нашей бедной богатой стране.
Прокатись, но, пожалуйста, нежненько,
Новый год, по стране и по мне.