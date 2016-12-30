Открытка из прошлого

Мне прислали открытку из прошлого -

Через весь наш мятущийся век.

Новый год, все вокруг запорошено,

Снег и маленький человек.

На огромном-огромном шарике

Наступающий год, ого!

Год 17-й, окровавленный,

Они дожили до него.

И не знает пацанчик в валенках,

Что спустя только месяц-два

По России ударит Февральская,

Октябрем разнесет на дрова.

...Я леплю тот же ком в заснеженной

Нашей бедной богатой стране.

Прокатись, но, пожалуйста, нежненько,

Новый год, по стране и по мне.