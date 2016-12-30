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30 декабря 2016 г.
Открытка из прошлого / «Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.

Открытка из прошлого

Открытка из прошлого – 1917 год

Мне прислали открытку из прошлого -

Через весь наш мятущийся век.

Новый год, все вокруг запорошено,

Снег и маленький человек.

На огромном-огромном шарике

Наступающий год, ого!

Год 17-й, окровавленный,

Они дожили до него.

И не знает пацанчик в валенках,

Что спустя только месяц-два

По России ударит Февральская,

Октябрем разнесет на дрова.

...Я леплю тот же ком в заснеженной

Нашей бедной богатой стране.

Прокатись, но, пожалуйста, нежненько,

Новый год, по стране и по мне.

Ирина ИВАНОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/otkrytka_iz_proshlogo_99249.html
Фотография к статье Открытка из прошлого
Открытка из прошлого – 1917 год
Открытка из прошлого – 1917 год
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