По старинному славянскому двенадцатилетнему календарю 2017-й будет годом Липы. В славянской мифологии липа была важнейшим атрибутом в жизни: служила оберегом, защищала родной очаг, избавляла от нечистой силы, под ее защитой находились и пастбища, и огородные наделы, и выгоны для скота.

Зыбки младенцев надежно крепились на липовых балках, чтобы детишки росли здоровыми, сильными и крепкими. В качестве оберега славяне носили на шее крест, сделанный из древесины липы, использовали ее для ритуала обновления огня.

Старые липы считались священными, запрещалось даже сорвать лист или сломить веточку с них. Старинная легенда гласит, что нарушивших запрет ожидала неминуемая кара.

Кроме того, липа считалась чудотворным деревом, ее украшали во время церковных праздников, крестный ход тоже не обходился без нее, в обязательном порядке останавливался под липами, сколько бы их ни попадалось по пути.

Липа для славян была символом щедрости и доброты.

И конечно же, славное дерево имело и бытовое применение. Ну как не вспомнить тут липовый мед?! Каждый лакомка знает густой липовый запах сладости. Не только в гастрономических свойствах тут дело, липовый медок лечебный: и кашель остановит, и ангину выведет, и головную боль как рукой снимет, и при ожогах поможет. Кладовая витаминов!

Липовый лубок, то есть широкие очищенные полоски коры, использовали для письма, рисования. Помните такое словосочетание «лубочные картинки», или просто «лубок»? Вот, все от нее, от липы.

Ободрать как липку – значит использовать кору молодых липок для плетения лаптей. И фразеологизм заодно появился, означающий обчистить дочиста что-то или кого-то. Из подсохшей коры плели рогожу. И лапти из молодых деревьев.

А сколько радости детишкам доставляли резные фигурки из липы. Дерево мягкое, теплое, легко режется, приобретает нужные формы. Из липы вырезали миски, ложки, тарелки и прочую кухонную утварь.

Люди есть люди, кто-то из наших пращуров додумался подделывать медные (государевы) печати, изготавливая их из липы. С тех пор и получило доброе слово «липа» еще одно значение – «подделка».

Однако год грядущий, год Липы, сулит нам всем тепло, радость, счастье и надежду на хорошее, доброе!

Вот так выглядит славянский гороскоп на наступающий год.

Сечень (январь)

Январь – году начало, зимы середина.

Будешь настойчивым и решительным, придут и успех, и покой, и мир.

Лютень (февраль)

В феврале два друга – мороз и вьюга.

Будь уверенным в себе, удача лицом повернется, придаст сил для новых побед.

Березозол (март)

Как мороз ни скрипуч, да не больно жгуч.

Внимательность и аккуратность непременно принесут процветание и изобилие в делах.

Цветень (апрель)

Ни в марте воды, ни в апреле травы.

Пора любви. Время завязывать и упрочнять отношения.

Травень (май)

В мае все принарядится – там листком, тут цветком, а где и травинкой.

Труд во благо счастливого будущего.

Кресень (июнь)

В июне солнце высоко, с утра до вечера далеко.

Бережливость и осторожность помогут и потрудиться, и отдохнуть на славу.

Липень (июль)

Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам побежал.

Потратьте деньги на любимых и на себя. Обязательно сторицей вернутся.

Серпень (август)

В августе зима с летом борется.

Время для путешествий и открытий. Когда еще получишь такой заряд энергии и радости!

Вересень (сентябрь)

Август варит, сентябрь к столу подает.

Месяц мудрого распоряжения плодами трудов своих.

Листопад (октябрь)

Быстро тает октябрьский день – не привяжешь за плетень.

Пришла пора поразмыслить, подумать, взвесить, что и как было, к чему пришел. Да и планы строить на будущее.

Грудень (ноябрь)

В ноябре тепло морозу не указ.

Начало воплощения в жизнь построенных планов. Принесут они в дом достаток и процветание.

Стужень (декабрь)

Декабрь месяц старое горе кончает, новому году новым счастьем дорожку стелет.

Славно потрудились весь год. Труды не должны остаться без хорошей прибыли.

http://www.stapravda.ru/20161230/goroskop_na_2017_god__lipovyy_99250.html