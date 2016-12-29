В ставропольском хуторе Ташла появился долгожданный газ

Долгожданное радостное событие в конце минувшего года произошло в жизни жителей хутора Ташла Шпаковского района, куда пришел сетевой газ. Поздравить хуторян приехал первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

Несколько лет назад ташлянцы обратились к президенту страны с просьбой помочь им с газификацией хутора. Находясь под боком краевого центра, хуторяне долгое время были лишены благ цивилизации: топили печку, запасаясь углем и дровами. Этот проект был включен в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». На его реализацию ушло более семнадцати миллионов рублей, половина из которых — из краевого бюджета, напомнил Николай Великдань. Первый этап строительства завершился в 2014 году, когда был введен один километр сетей. В позапрошлом и прошлом годах успешно освоены второй и третий этап: введено в эксплуатацию пять с половиной километра газовых разводящих сетей. В результате в домах жителей большей части хутора в ближайшее время появится голубой огонек. Полностью завершить газификацию планируется в этом году.

Первый зампред регионального правительства заметил, что помимо газификации глубинки программа по устойчивому развитию села включает и другие важные направления, в том числе, улучшение жилищных условий селян, развитие инфраструктуры села. В 2016 году новоселье справили 125 семей, 87 из которых – молодые. Приобретено и построено более десяти тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в прошлом году велось строительство и реконструкция 21 объекта инженерной инфраструктуры. Введено в эксплуатацию пять с половиной и километров газовых и восемь километров водопроводных сетей. Сдан блок начальных классов в школе пос.Санамер Предгорного района на сто учебных мест. В новом году программа будет продолжена, заверил Николай Великдань. Она успешно прошла отбор в Минсельхозе России. Планируется завершить строительство школы, продолжить газификацию и водоснабжение сельских поселений. Кроме того в рамках данной федеральной программы появились и новые направления работы, в том числе строительство автомобильных дорог и спортивных площадок.

http://www.stapravda.ru/20161229/v_stavropolskom_khutore_tashla_poyavilsya_dolgozhdannyy_gaz_99242.html